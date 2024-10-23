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Через ремонт деякі будинки Миколаєва залишились без води

Миколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр МедведенкоМиколаївці набирають «баклажки» з водою, фото: Олександр Медведенко

Сьогодні, 23 жовтня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Через аварію в пров. Корабельному, 25 тимчасово припинено водопостачання на кількох вулицях міста:

  • Проспект Героїв України, 61 – на розі пров. Армійський, 17.

Комунальні служби працюють над усуненням несправності.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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