Через ремонт деякі будинки Миколаєва залишились без води
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- Анна Гакман
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19:41, 23 жовтня, 2024
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Сьогодні, 23 жовтня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Через аварію в пров. Корабельному, 25 тимчасово припинено водопостачання на кількох вулицях міста:
- Проспект Героїв України, 61 – на розі пров. Армійський, 17.
Комунальні служби працюють над усуненням несправності.
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