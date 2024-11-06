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В Україні розслідують 49 справ про вбивства 124 українських військовополонених на Донбасі, – Офіс Генпрокурора

Полон, ілюстративне фото з відкритих джерелПолон, ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронні органи розслідують 49 кримінальних проваджень щодо вбивства 124 українських військовополонених під час їх здачі в полон. Найбільше таких випадків зафіксовано в Донецькій області.

Про це повідомив Денис Лисенко, начальник управління Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту, повідомив у ефірі «Суспільного».

Зазначається, що Офіс Генпрокурора розглядає причетність вищого командування Збройних сил РФ до організації злочинів або бездіяльності щодо їх припинення. За останні дні в Донецькій області сталося два нових вбивства військовополонених: 23 жовтня в Селидовому загинули троє полонених, а 1 листопада ще троє були розстріляні поблизу смт Вишневе.

«Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил рф, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно і участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів», – зазначив начальник управління.

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, в Миколаєві місцеві мешканці долучились на щотижневу акцію в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

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