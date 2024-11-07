Вдарив ножем та втік: у Миколаєві конфлікт між водіями закінчився різаниною

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Вдень 31 жовтня, у Миколаєві, під час конфлікту на дорозі, 19-річний водій два рази вдарив ножем іншого водія.

Після цього підозрюваний втік з місця, а постраждалого доправили до лікарні, де його прооперували, повідомили у Миколаївські обласній прокуратурі.

За словами правоохоронців, 1 листопада чоловіка, який втік, затримали та повідомили про підозру. Суд призначив йому тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Примітка: Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що зранку, 4 листопада, на проспекті Центральному в Миколаєві сталась автомобільна аварія, у результаті якої загинув 53-річний водій.