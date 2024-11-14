Росіяни розстріляли жінку на Донеччині, яка просто йшла по вулиці

На околицях села Терни Лиманської громади Донеччини російські війська розстріляли місцеву мешканку.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Подія сталася 10 листопада. Росіяни на околицях села, побачили жінку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих будинків. Окупанти відкрили по ній вогонь і вбили пострілом із стрілецької зброї.

Росіяни розстріляли місцеву мешканку. Фото: прокуратура Донецької області Росіяни розстріляли місцеву мешканку. Фото: прокуратура Донецької області

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 КК України).

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