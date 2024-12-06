У львівських суддів під час обшуків знайшли мільйон доларів

Ексочільник Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький (праворуч) та голова Господарського суду Львівщини Василь Артимович Фото: Львівський портал

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) під час обшуків в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького знайшли мільйон доларів.

Про це повідомило видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела у НАБУ.

Вказується, що Василя Артимовича та Бориса Плотніцького не затримували. Зазначимо, що наразі офіційної інформації від правоохоронців немає.

Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. В свою чергу Борис Плотніцький був призначений головою Західного апеляційного господарського суду 1 жовтня 2018 року. У серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького та відправила у відставку.

Нагадаємо, що у жовтні Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм.