У львівських суддів під час обшуків знайшли мільйон доларів
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- Альона Коханчук
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10:02, 06 грудня, 2024
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) під час обшуків в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького знайшли мільйон доларів.
Про це повідомило видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела у НАБУ.
Вказується, що Василя Артимовича та Бориса Плотніцького не затримували. Зазначимо, що наразі офіційної інформації від правоохоронців немає.
Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. В свою чергу Борис Плотніцький був призначений головою Західного апеляційного господарського суду 1 жовтня 2018 року. У серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького та відправила у відставку.
Нагадаємо, що у жовтні Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм.
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