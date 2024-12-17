Графік відключень світла у Миколаєві та області 18 грудня
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- Даріна Мельничук
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18:40, 17 грудня, 2024
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У Миколаївській області 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Світло відключатимуть в період з 07:00 до 20:00 годин:
1.2
06:30 - 10:00
2.1
17:00 - 20:30
3.2
10:00 - 13:30
5.2
13:30 - 17:00
Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, на Миколаївщині з 16 грудня змінилась процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.
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