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Графік відключень світла у Миколаєві та області 18 грудня

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 18 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Світло відключатимуть в період з 07:00 до 20:00 годин:

1.2 

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06:30 - 10:00

 

2.1

17:00 - 20:30

 

3.2

10:00 - 13:30

 

5.2 

13:30 - 17:00

Також зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, на Миколаївщині з 16 грудня змінилась процедура застосування графіків погодинних відключень. Всі черги поділили ще на підчерги, а світло максимально можуть вимкнути на 7 годин.

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