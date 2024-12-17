У Миколаєві інспектори виявили порушення під час продажу ялинок

У Миколаєві інспектори виявили порушення продажу ялинок: на кількох точках реалізовували дерева без спеціальних бирок і товарно-транспортних накладних.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

«Особливу увагу приділено пунктам реалізації новорічних ялинок у місті Миколаєві. 16 грудня було виявлено випадки реалізації ялинок без бирок та товарно-транспортної накладної, що є порушенням порядку збуту об’єктів рослинного світу згідно з ч. 1 ст. 88-1 КУпАП», — йдеться у повідомленні.

Де купити ялинку в Миколаєві?

Наприкінці листопада виконком Миколаївської міської ради затвердив 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у місті. Згідно з документом, торгівля мала розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі — 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному — 15, а в Корабельному — 7.

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.