Румунські прикордонники дістали з Тиси тіло 39-річного українця

Прикордонники дістали з Тиси тіло потопельника. Фото: ДПСУ

У вівторок, 17 грудня, румунські прикордонники виявили тіло громадянина України з Київщини у річці Тиса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що тіло 39-річного чоловіка знаходилося у річці на відстані 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевдя (Україна) та Ремета (Румунія).

«Ймовірно він став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку», — додали прикордонники.

За їхніми даними, від початку грудня 2024 року це вже другий випадок виявлення тіла людини на річковій ділянці кордону.

Нагадаємо, біля кордону з Румунією затримали двох мешканців Миколаївщини, які через гори намагалися потрапити в іншу країну.