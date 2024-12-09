Прикордонники затримали двох жителів Миколаївщини, коли ті через гори йшли до Румунії

Затримані порушники. Фото: ДПС

Біля кордону з Румунією затримали двох мешканців Миколаївщини, які через гори намагалися потрапити в іншу країну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що під час патрулювання прикордонники натрапили на людські сліди, які вели до кордону з Румунією. Собаки допомогли знайти цих чоловіків.

«За допомогою службового собаки військовослужбовці вийшли на слід та почали пошук незнайомців. За 40 хвилин охоронці кордону наздогнали та затримали двох чоловіків, які прямували гірським схилом у напрямку держрубежу», — йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися мешканці Миколаївської області. За інформацією прикордонників, чоловіки зізнались, що намагалися перетнути українсько-румунський кордон.

Зазначається, що на затриманих склали протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у листопаді на Одещині прикордонники затримали вісьмох порушників, які намагалися вночі незаконно перетнути українсько-молдавський кордон.