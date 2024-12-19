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Зеленський публічно облаяв Путіна у соцмережі X

Володимир Зеленський. Архівне фото: «МикВісті»Володимир Зеленський. Архівне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський облаяв президента Росії Володимира Путіна, через його заклик провести «дуель» з «Орєшніком».

Відповідний допис написав президент у соцмережі X.

Володимир Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести «технологічну дуель». Президент РФ запропонував розташувати системи протиповітряної оборони західних зразків у Києві та вдарити російською ракетою «Орєшнік» по столиці, щоб подивитися що станеться.

«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбо**б», — написав Володимир Зеленський.

Зеленський Скрін з мережі X.Зеленський облаяв Путіна через «дуель» з «Орєшніком». Скриншот з соцмережі X.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на «пропозицію» Володимира Путіна про «технологічну дуель» російської ракети «Орєшнік» і ППО західних зразків в Україні, наголосивши, що це слова неадекватної людини.

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