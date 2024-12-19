Зеленський публічно облаяв Путіна у соцмережі X
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- Даріна Мельничук
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20:25, 19 грудня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський облаяв президента Росії Володимира Путіна, через його заклик провести «дуель» з «Орєшніком».
Відповідний допис написав президент у соцмережі X.
Володимир Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести «технологічну дуель». Президент РФ запропонував розташувати системи протиповітряної оборони західних зразків у Києві та вдарити російською ракетою «Орєшнік» по столиці, щоб подивитися що станеться.
«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбо**б», — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на «пропозицію» Володимира Путіна про «технологічну дуель» російської ракети «Орєшнік» і ППО західних зразків в Україні, наголосивши, що це слова неадекватної людини.
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