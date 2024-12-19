«Просто відморозки»: Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про дуель «Орєшніка» та ППО

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на «пропозицію» Володимира Путіна про «технологічну дуель» російської ракети «Орєшнік» і ППО західних зразків в Україні, наголосивши, що це слова неадекватної людини.

Про це сказав глава держави на пресконференції в Брюсселі 19 грудня.

«Ви бачите з ким ми маємо справу? Сьогодні «таваріщ із Кремля» сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. Каже: «Ми вдаримо кудись по Києву «Орєшніком», а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде». І ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом.

Раніше президент України заявив, що Володимир Путін не хоче завершувати війну і погрожує Україні ракетами «Орешник», щоб зірвати спроби обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну.