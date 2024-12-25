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Завтра в Україні відключатимуть світло: оновлені графіки

Відключення електроенергії. Фото: Getty ImagesВідключення електроенергії. Фото: Getty Images

У четвер, 26 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

Для побутових споживачів:

  • 08:00 - 17:00 — півтори черги відключень;
  • 17:00 - 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

Обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої рекетно-дронової атаки 25 грудня», — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, під час масованої атаки зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

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