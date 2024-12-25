Завтра в Україні відключатимуть світло: оновлені графіки
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- Даріна Мельничук
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17:55, 25 грудня, 2024
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У четвер, 26 грудня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє «Укренерго».
Для побутових споживачів:
- 08:00 - 17:00 — півтори черги відключень;
- 17:00 - 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
Обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.
«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої рекетно-дронової атаки 25 грудня», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, під час масованої атаки зранку 25 грудня війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
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