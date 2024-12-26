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«Повинні створити необхідні економічні стимули»: Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський, фото: t me V_Zelenskiy_officialПрезидент України Володимир Зеленський, фото: t me V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо того, як створити економічні та соціальні стимули, щоб українці повертались із-за кордону.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції», — зазначив Зеленський під час наради з представниками Кабміну та командою Офісу президента.

Президент також додав, що українці вже показували свою сміливість: 

«Я провів сьогодні нараду щодо цього — були віцепрем'єр-міністри Олексій Чернишов, Михайло Федоров та Олексій Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу — про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання».

Історичне підвищення податків

Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає:

  • збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);
  • впровадження військового збору для ФОПів;
  • 50% податку на надприбуток банків;
  • збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;
  • 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування.
  • для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року).

Згідно з новими правилами з 1 січня 2025 року для ФОПів діятимуть такі податкові ставки:

ФОП І групи:

  • єдиний податок – 302,80 грн/місяць (10% від прожиткового мінімуму);
  • ЄСВ – 1760 грн/місяць (22% від мінімальної зарплати);
  • військовий збір – 800 грн/місяць (10% від мінімальної зарплати).

ФОП ІІ групи:

  • єдиний податок – 1600 грн/місяць (20% від мінімальної зарплати);
  • ЄСВ – 1760 грн/місяць;
  • військовий збір – 800 грн/місяць.

ФОП ІІІ групи:

  • єдиний податок – 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ;
  • ЄСВ – 1760 грн/місяць;
  • військовий збір – 1% від доходу.

ФОП IV групи (фермерські господарства):

  • єдиний податок залежить від типу земель;
  • ЄСВ – 1760 грн/місяць;
  • військовий збір – 800 грн/місяць.

Також нагадаємо, що НБУ обмежив перекази з картки на картку для фізичних осіб – так звані операції p2p (person to person). З 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для таких переказів.

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