«Повинні створити необхідні економічні стимули»: Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
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- Анна Гакман
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23:02, 26 грудня, 2024
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Сьогодні, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо того, як створити економічні та соціальні стимули, щоб українці повертались із-за кордону.
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
«Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції», — зазначив Зеленський під час наради з представниками Кабміну та командою Офісу президента.
Президент також додав, що українці вже показували свою сміливість:
«Я провів сьогодні нараду щодо цього — були віцепрем'єр-міністри Олексій Чернишов, Михайло Федоров та Олексій Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу — про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання».
Історичне підвищення податків
Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.
Цей закон передбачає:
- збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);
- впровадження військового збору для ФОПів;
- 50% податку на надприбуток банків;
- збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;
- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування.
- для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року).
Згідно з новими правилами з 1 січня 2025 року для ФОПів діятимуть такі податкові ставки:
ФОП І групи:
- єдиний податок – 302,80 грн/місяць (10% від прожиткового мінімуму);
- ЄСВ – 1760 грн/місяць (22% від мінімальної зарплати);
- військовий збір – 800 грн/місяць (10% від мінімальної зарплати).
ФОП ІІ групи:
- єдиний податок – 1600 грн/місяць (20% від мінімальної зарплати);
- ЄСВ – 1760 грн/місяць;
- військовий збір – 800 грн/місяць.
ФОП ІІІ групи:
- єдиний податок – 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ;
- ЄСВ – 1760 грн/місяць;
- військовий збір – 1% від доходу.
ФОП IV групи (фермерські господарства):
- єдиний податок залежить від типу земель;
- ЄСВ – 1760 грн/місяць;
- військовий збір – 800 грн/місяць.
Також нагадаємо, що НБУ обмежив перекази з картки на картку для фізичних осіб – так звані операції p2p (person to person). З 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для таких переказів.
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