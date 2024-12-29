У Канаді під час посадки загорівся літак, фото: Nikki Valentine

Пасажирський літак авіакомпанії Air Canada в Галіфаксі зійшов зі злітно-посадкової смуги і частково загорівся під час посадки в Сент-Джонс. Обійшлося без постраждалих.

Як пише CBC News, пасажирка Ніккі Валентайн розповіла, що одна з шин літака не розгорнулася належним чином під час посадки.

За її словами, після початку посадки пасажири почули досить гучний звук, тоді як крило літака почало ковзати по асфальту. Після цього літак зʼїхав зі злітно-посадкової смуги, а пілоти намагалися його зупинити.

«Літак сильно трусило, і ми побачили вогонь з лівого боку літака, а у вікна почав потрапляти дим», — сказала вона.

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У заяві аеропорту Галіфакса йдеться, що інцидент стався близько 21:30 за місцевим часом у суботу із рейсом 2259 авіакомпанії Air Canada, який виконувала авіакомпанія PAL Airlines. Там не повідомили, скільки людей перебувало на борту літака.

Пасажирів судна евакуювали, а потім відвели в ангар, де їх оглянули лікарі швидкої допомоги.

Після інциденту аеропорт Галіфакса був тимчасово закритий, однак згодом одну зі злітно-посадкових смуг відкрили.

Нагадаємо, що пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Авіакатастрофа азербайджанського літаку в Казахстані

Як відомо внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей.

Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».

У Казахстані коментувати заяву щодо отворів у обшивці літака Embraer 190, відмовились. До цього в мережі припускали, що вони могли з’явитися внаслідок обстрілу.

Крім того, після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Бортпровідник літака «Азербайджанських авіаліній», який вижив унаслідок авіакатастрофи, поділився деталями того, що відбувалося на борту після зовнішнього удару й до моменту аварії.

Президент України Володимир Зеленський доручив передати міжнародним партнерам інформацію української розвідки щодо катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» та закликав до тиску на Росію, щоб зупинити поширення брехні про трагедію.