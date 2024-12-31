Росіяни атакували Київ ракетами: уламки впали в одному з районів

Атака на Київ, фото: AP

Росія вранці, 31 грудня, атакувала Київ. Уламки ворожої ракети упали у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі», – повідомив він.

За його словами, пожеж та руйнувань немає, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, впродовж 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів.