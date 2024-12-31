Росіяни атакували Київ ракетами: уламки впали в одному з районів
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
8:32, 31 грудня, 2024
-
Росія вранці, 31 грудня, атакувала Київ. Уламки ворожої ракети упали у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі», – повідомив він.
За його словами, пожеж та руйнувань немає, інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, впродовж 30 грудня російські військові чотири рази обстрілювали село Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області з артилерії та FPV-дронів.
Останні новини про: Обстріли