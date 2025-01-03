У 2024 році російські війська 500 разів атакували транспорт у Херсонській громаді

Херсон. Понівечені тролейбуси після обстрілу російськими військами, 3 січня 2023. Фото: Костянтин Риженко

У 2024 році російські війська близько 500 разів атакували транспорт у Херсонській громаді. Під обстріли потрапляв як громадський транспорт, так і цивільні автівки, карети швидкої допомоги, машини комунальних служб.

Про це повідомив директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа міської ради Денис Путінцев в етері «Суспільного».

«Наш транспорт постійно страждає від обстрілів, у тому числі від атак безпілотників. Будь-яке переміщення авто одразу фіксують ворожі дрони», — зазначив він.

В той же час щодня в Херсоні на маршрути виходить до 20 тролейбусів, перевезення для всіх категорій пасажирів залишається безкоштовними. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Перевезення електротранспортом пасажирів усіх категорій у Херсоні безплатне. Щодня у місті на 5 маршрутах працюють від 16 до 20 тролейбусів», — зазначив він.

Окрім цього, у Херсонській громаді функціонують 37 автобусних маршрутів, 19 із яких відкрилися у 2024 році.

«10 маршрутів обслуговує КП «Херсонкомунтранссервіс». На них задіяні 30 одиниць транспорту. Автобусні перевезення пасажирів також здійснюються до Комишан, Зеленівки, Степанівки, Наддніпрянського. Маршрути до Антонівки та Садового коригуються залежно від поточної безпекової ситуації», — повідомив міський голова.

Нагадаємо, що у серпні минулого року російські війська атакували комунальне підприємство Херсонської міської ради «Херсонелектротранс».