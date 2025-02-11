Росіяни вдарили 19 ракетами по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині

Російські війська вдарили по Полтавській області. Фото: https://utg.ua/

Вночі 11 лютого росіяни здійснили комбінований удар 19 ракетами різних типів по об’єктах газодобувної промисловості у Полтавській області. Наразі без газопостачання залишилися 9 населених пунктів

Про це повідомили у Полтавській ОВА, компанії «Нафтогаз» та Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури в регіоні не фіксували. Компанія «Нафтогаз» повідомила, що атака була спрямована на її об’єкти.

«Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що вживають заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стверджує, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.