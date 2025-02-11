Росіяни вдарили 19 ракетами по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині
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- Альона Коханчук
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11:02, 11 лютого, 2025
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Вночі 11 лютого росіяни здійснили комбінований удар 19 ракетами різних типів по об’єктах газодобувної промисловості у Полтавській області. Наразі без газопостачання залишилися 9 населених пунктів
Про це повідомили у Полтавській ОВА, компанії «Нафтогаз» та Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури в регіоні не фіксували. Компанія «Нафтогаз» повідомила, що атака була спрямована на її об’єкти.
«Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що вживають заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області.
Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стверджує, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.
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