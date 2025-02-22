У Миколаєві під варту взяли військовослужбовця, підозрюваного в жорстокому побитті жінки

Розгляд справ у судах. Ілюстративне фото: finap.com.ua

У Миколаєві суд вирішив взяти під варту без права внесення застави 41-річного військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину та жорстоко побив знайому.

Як повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, вночі 16 лютого чоловік, ймовірно через ревнощі, побив свою знайому, її госпіталізували. Крім того, у підозрюваного вилучили корпус гранати РГД-5 та підривач, які він зберігав незаконно.

На судовому засіданні чоловік визнав, що покинув частину без дозволу, але пояснив це необхідністю лікування. Він та його захисник клопотали про запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Втім, суддя Володимир Лященко врахував ризики, зокрема можливості переховуватися від слідства, впливати на потерпілу і свідків, а також вчинити новий злочин, і ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що мешканець Миколаєва під час пошуків наркотичних «закладок» у лісосмузі натрапив на бойову гранату, яку забрав із собою. Суд визнав його винним, але звільнив від відбування покарання з випробуванням.

