Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Де у Миколаєві не буде світла 24 лютого. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляють у «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:

вулиця В. Благовісного;

вулиця Обсерваторна;

вулиця Марка Кропивницького;

вулиця Шевченка;

проспект Центральний;

вулиця Рюміна;

вулиця 1 Слобідська;

вулиця 2 Слобідська;

вулиця Велика Морська;

вулиця Марка Кропивницького;

вулиця Садова;

кут В. Морська — 2 Слобідська.

З 09:00 до 17:00 світла не буде:

вулиця Артилерійська;

вулиця Лагерне поле;

вулиця Втората;

вулиця Карла Кнорре;

вулиця Софіївська;

провулок Героїв Крут;

вулиця 1 Борщака;

вулиця Омеленовича-Павленка;

вулиця 1 Слобідська;

вулиця 2 Слобідська;

вулиця 68 Десантників;

вулиця Велика Морська;

вулиця Набережна;

провулок Вітрильний;

проспект Героїв України.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.