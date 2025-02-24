Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси
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- Аліса Мелік-Адамян
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6:30, 24 лютого, 2025
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Сьогодні, 24 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляють у «Миколаївобленерго».
З 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:
- вулиця В. Благовісного;
- вулиця Обсерваторна;
- вулиця Марка Кропивницького;
- вулиця Шевченка;
- проспект Центральний;
- вулиця Рюміна;
- вулиця 1 Слобідська;
- вулиця 2 Слобідська;
- вулиця Велика Морська;
- вулиця Марка Кропивницького;
- вулиця Садова;
- кут В. Морська — 2 Слобідська.
З 09:00 до 17:00 світла не буде:
- вулиця Артилерійська;
- вулиця Лагерне поле;
- вулиця Втората;
- вулиця Карла Кнорре;
- вулиця Софіївська;
- провулок Героїв Крут;
- вулиця 1 Борщака;
- вулиця Омеленовича-Павленка;
- вулиця 1 Слобідська;
- вулиця 2 Слобідська;
- вулиця 68 Десантників;
- вулиця Велика Морська;
- вулиця Набережна;
- провулок Вітрильний;
- проспект Героїв України.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
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