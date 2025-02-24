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Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Де у Миколаєві не буде світла 24 лютого. Ілюстративне фото з відкритих джерелДе у Миколаєві не буде світла 24 лютого. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляють у «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 18:00 світла не буде за наступними адресами:

  • вулиця В. Благовісного;
  • вулиця Обсерваторна;
  • вулиця Марка Кропивницького;
  • вулиця Шевченка;
  • проспект Центральний;
  • вулиця Рюміна;
  • вулиця 1 Слобідська;
  • вулиця 2 Слобідська;
  • вулиця Велика Морська;
  • вулиця Марка Кропивницького;
  • вулиця Садова;
  • кут В. Морська — 2 Слобідська.

З 09:00 до 17:00 світла не буде:

  • вулиця Артилерійська;
  • вулиця Лагерне поле;
  • вулиця Втората;
  • вулиця Карла Кнорре;
  • вулиця Софіївська;
  • провулок Героїв Крут;
  • вулиця 1 Борщака;
  • вулиця Омеленовича-Павленка;
  • вулиця 1 Слобідська;
  • вулиця 2 Слобідська;
  • вулиця 68 Десантників;
  • вулиця Велика Морська;
  • вулиця Набережна;
  • провулок Вітрильний;
  • проспект Героїв України.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, з 10 лютого в усіх регіонах України запровадили графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

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