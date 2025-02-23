Під час обстрілу Кривого Рогу ракета влучила у храм УПЦ МП
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- Аліса Мелік-Адамян
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22:30, 23 лютого, 2025
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У Кривому Розі під час атаки російська ракета поцілила прямо у будівлю храму Первомученика і архідиякона Стефана Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Настоятель храму протоієрей Домініан зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму, яка після обстрілу не підлягає відновленню.
— Удар був пізно ввечері, вірян у нас не було, але якби було служіння, то жертв було б багато. Пошкоджено стародавні ікони, сучасні писані ікони - це все цінності і труд. Оцінити матеріально масштаб катастрофи просто нереально, — сказав настоятель.
Взимку у храмі не проводили богослужіння через відсутність опалення.
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