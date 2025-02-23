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Під час обстрілу Кривого Рогу ракета влучила у храм УПЦ МП

Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1

У Кривому Розі під час атаки російська ракета поцілила прямо у будівлю храму Первомученика і архідиякона Стефана Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Настоятель храму протоієрей Домініан зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму, яка після обстрілу не підлягає відновленню.

Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1
Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1
Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1Пошкоджений храм у Кривому Розі. Фото: телеканал D1

— Удар був пізно ввечері, вірян у нас не було, але якби було служіння, то жертв було б багато. Пошкоджено стародавні ікони, сучасні писані ікони - це все цінності і труд. Оцінити матеріально масштаб катастрофи просто нереально, — сказав настоятель.

Взимку у храмі не проводили богослужіння через відсутність опалення.

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