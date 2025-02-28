РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області
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- Альона Коханчук
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9:47, 28 лютого, 2025
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На Дніпропетровщині російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК.
У енергетичній компанії зазначили, що РФ продовжує енергетичний терор.
У Дніпропетровській області енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого об'єкта.
У зв’язку з цим за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.
«Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 лютого також у Дніпропетровській області через російську атаку пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕК.
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