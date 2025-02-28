РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Пошкоджені електричні мережі. Фото: Getty Images

На Дніпропетровщині російські війська атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК.

У енергетичній компанії зазначили, що РФ продовжує енергетичний терор.

У Дніпропетровській області енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого об'єкта.

У зв’язку з цим за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

«Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 лютого також у Дніпропетровській області через російську атаку пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕК.