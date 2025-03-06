Сьогодні, 6 березня, унаслідок обстрілу російськими військами в Білозерці, що на Херсонщині, загорівся сарай.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, рятувальники ліквідували загоряння.

«Ліквідовано пожежу в Білозерці спричинену ворожим обстрілом. Сьогодні, внаслідок обстрілу села Білозерка загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно прибули за викликом та ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

На Херсонщині через російський обстріл сталася пожежа, фото: ДСНС На Херсонщині через російський обстріл сталася пожежа, фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних районах регіону.