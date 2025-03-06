На Херсонщині через російський обстріл сталася пожежа
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- Анна Гакман
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18:02, 06 березня, 2025
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Сьогодні, 6 березня, унаслідок обстрілу російськими військами в Білозерці, що на Херсонщині, загорівся сарай.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, рятувальники ліквідували загоряння.
«Ліквідовано пожежу в Білозерці спричинену ворожим обстрілом. Сьогодні, внаслідок обстрілу села Білозерка загорілася господарська споруда на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно прибули за викликом та ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 5 березня та в ніч на 6 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних районах регіону.
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