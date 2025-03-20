Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі у житлових будинках

Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі, фото: ДСНС

У Херсонській області через російські обстріли сталися дві пожежі в житлових будинках. Пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Херсонської області.

Зазначається, що внаслідок обстрілу селища Біляївка загорівся приватний житловий будинок.

Крім того, російські війська відкрили вогонь по приватному сектору селища Зеленівка.

«Внаслідок атаки сталася пожежа житлового будинку, частина якого зазнала руйнувань. Пожежі ліквідовано. Без постраждалих», – додали в ДСНС.

Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі, фото: ДСНС Через обстріли у Херсонській області стались дві пожежі, фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи сім разів залучалися до ліквідації займань у різних районах Миколаївщини.