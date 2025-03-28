  • пʼятниця

    28 березня, 2025

  • 16.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині горів гуртожиток, постраждав підліток

Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС

За добу, 27 березня та в ніч на 28 березня, рятувальники Миколаївщини ліквідували 10 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл — загорілися склади агропідприємства. А в Південноукраїнську горів гуртожиток, є постраждалі.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, вогонь пошкодив хол на другому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку, постраждав 16-річний хлопець. Також рятувальники евакуювали 73-річну жінку, яка не могла самостійно вийти через сильний дим.

Надвечір у Мішково-Погорілівській громаді Миколаївського району загорівся сарай. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві загорівся легковий автомобіль, а також у різних місцях області палали суха трава, сміття й чагарники.

Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС
Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».

Останні новини про: Пожежі

Горіли червонокнижні рослини: пожежа в заповіднику на Миколаївщині завдала збитків на ₴320 млн
Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах
На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіли будівлі і суха трава
Реклама

Читайте також:

новини

Директор ТЕЦ задекларував, що живе в окупованому Маріуполі і заробляє близько ₴195 тис. на місяць у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Депутати міськради підтримали намір купити історичну будівлю Трамвайної підстанції, хоча раніше Фалько наполягав: «більшість проти, нема про що говорити»

Аліна Квітко
новини

Одеська і Херсонська ОВА увійшли в топ-5 за рівнем середньої зарплати, Миколаївська — серед найнижчих

Світлана Іванченко
новини

Після скандалу з візитом Омбудсмана, в обласному Будинку дитини в Миколаєві побудують нове бомбосховище

Катерина Середа
новини

В облраді втратили запис засідання комісії, де погодили пільги на електроенергію для трьох громад Миколаївщини

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіли будівлі і суха трава
Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах
Горіли червонокнижні рослини: пожежа в заповіднику на Миколаївщині завдала збитків на ₴320 млн

За новою угодою про надра Трамп вимагає від України повернути всю допомогу США

На дорогах Миколаєва з'явилася жовта «вафельна» розмітка: що це означає

2 години тому

У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через планові роботи

Анна Гакман

Головне сьогодні