На Миколаївщині горів гуртожиток, постраждав підліток

Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС

За добу, 27 березня та в ніч на 28 березня, рятувальники Миколаївщини ліквідували 10 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл — загорілися склади агропідприємства. А в Південноукраїнську горів гуртожиток, є постраждалі.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, вогонь пошкодив хол на другому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку, постраждав 16-річний хлопець. Також рятувальники евакуювали 73-річну жінку, яка не могла самостійно вийти через сильний дим.

Надвечір у Мішково-Погорілівській громаді Миколаївського району загорівся сарай. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві загорівся легковий автомобіль, а також у різних місцях області палали суха трава, сміття й чагарники.

Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 27 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».