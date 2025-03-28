На Миколаївщині горів гуртожиток, постраждав підліток
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 28 березня, 2025
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За добу, 27 березня та в ніч на 28 березня, рятувальники Миколаївщини ліквідували 10 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл — загорілися склади агропідприємства. А в Південноукраїнську горів гуртожиток, є постраждалі.
Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, вогонь пошкодив хол на другому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку, постраждав 16-річний хлопець. Також рятувальники евакуювали 73-річну жінку, яка не могла самостійно вийти через сильний дим.
Надвечір у Мішково-Погорілівській громаді Миколаївського району загорівся сарай. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів.
Також у Миколаєві загорівся легковий автомобіль, а також у різних місцях області палали суха трава, сміття й чагарники.
Нагадаємо, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.
56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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