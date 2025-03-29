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У Херсоні внаслідок атаки російського БПЛА сталася пожежа у багатоповерхівці

Рятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНСРятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНС

Сьогодні, 29 березня, у Херсоні сталася пожежа через атаку російського БПЛА. В результаті обстрілу загорілася квартира в багатоповерховому будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій Херсонської області.

«Протягом дня херсонські рятувальники виїжджали на гасіння двох пожеж, одна з яких виникла через атаку ворожого БПЛА. Внаслідок атаки дрона загорілася квартира багатоповерхового будинку. Рятувальники прибувши на виклик, ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні квартири», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНСРятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНС
Рятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНСРятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких сталася через ворожий БПЛА, фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, з яких 23 сталися в екосистемах, а 4 — у житлових будинках.

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