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Російський удар по Херсону залишив без світла 45 тисяч людей

Росіяни 1 квітня вдарили по енергетиці у Херсоні, фото: Getty Images, ілюстративнеРосіяни 1 квітня вдарили по енергетиці у Херсоні, фото: Getty Images, ілюстративне

Вранці 1 квітня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Херсоні, внаслідок чого без світла залишилися 45 тисяч мешканців міста.

Про це повідомили керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує «Інтерфакс».

Роман Мрочко не уточнив причину перебоїв зі світлом, однак Андрій Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястусісом Будрісом підтвердив, що російський удар пошкодив один із енергетичних об'єктів міста.

— Після Ер-Ріяда одна з домовленостей зі США передбачала незавдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Уже були пошкодження енергетичних об'єктів у Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар залишив без світла 45 тисяч херсонців, — наголосив він.

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в місті без електропостачання залишилася частина Корабельного та Центрального районів. Через це тимчасово не працював електротранспорт, однак за кілька годин його рух вдалося відновити.

— Енергетики вже почали підʼєднувати абонентів до електромережі, — написав він згодом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що одного наказу президента Росії не бити по енергетиці замало. Україна підготує список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких Росія має припинити завдавати ударів.

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