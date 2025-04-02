З 6 квітня зниження температури до 0°C і нижче в Україні вважатиметься заморозками, – синоптики

Заморозки, ілюстративне фото з сайту Білопілля

З 6 квітня в Україні зниження температури повітря до 0°C і нижче вважатиметься заморозками, які можуть бути потенційно небезпечними.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«У цьому році, починаючи з 6 квітня, якщо температури повітря будуть знижуватися до 0°С і нижче, то це вважатиметься заморозками, які матимуть потенційно небезпечний або стихійний характер, адже в Україні вже розпочався вегетаційний період коли середньодобова температура повітря становить 5°С і вище», – повідомили в гідрометеорологічному центрі.

Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.