591 український спортсмен і тренер загинули під час війни, — МЗС

Фотографії загиблих спортсменів та тренерів. Фото: НОК України

Станом на березень цього року 591 український спортсмен і тренер були вбиті під час війни, 22 знаходяться в російських полонах, 11 — вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

«Станом на березень 2025 року 591 український спортсмен і тренер був убитий Росією, 22 знаходяться в полоні, 11 вважаються зниклими безвісти. 725 спортивних об'єктів були пошкоджені або знищені російськими нападами, в тому числі 17 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних баз», — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що впродовж десятиліть Росія використовувала спорт для пропаганди, 10 із 15 російських спортсменів, які змагалися під нейтральним прапором на Олімпіаді 2024 року в Парижі, або публічно підтримували війну, або були пов’язані з військовими.

«Російський спорт не відокремлений від держави — це один із інструментів виправдання та розпалювання агресії. Ті, хто каже, що спорт має бути поза політикою, повинні також визнати, що Росія використовує спорт як політичну зброю», — наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялось, що під Херсоном, 5 червня 2023 року, загинув миколаївський тренер і багаторазовий чемпіон з пауерліфтингу Олексій Слющенко, який захищав Україну у лавах 123-ї бригади, що базується в Миколаївській області.