Російські війська атакували Запоріжжя: є поранені і загибла

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Російські війська вдарили по Запоріжжю авіабомбою. В результаті удару одна людина загинула і 15 отримали поранення.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров та ДСНС.

Іван Федоров зазначив, що одна керована авіабомба (КАБ) влучила по інфраструктурному обʼєкту, а друга — по густонаселеному району і житловому будинку.

«До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні», — написав він.

Також Іван Федоров повідомив, що серед поранених двоє дітей — 14-річний хлопчик у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що увечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали троє людей.