Російські війська атакували Запоріжжя: є поранені і загибла
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- Альона Коханчук
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14:03, 22 квітня, 2025
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Російські війська вдарили по Запоріжжю авіабомбою. В результаті удару одна людина загинула і 15 отримали поранення.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров та ДСНС.
Іван Федоров зазначив, що одна керована авіабомба (КАБ) влучила по інфраструктурному обʼєкту, а друга — по густонаселеному району і житловому будинку.
«До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні», — написав він.
Також Іван Федоров повідомив, що серед поранених двоє дітей — 14-річний хлопчик у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що увечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали троє людей.
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