На Херсонщині відновлюють електропостачання після авіаудару РФ, — Прокудін

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

На території Дар'ївської громади на Херсонщині відновлюють електропостачання після масових російських атак. Енергетики заживили сім тисяч абонентів.

Про це у повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Він закликав людей заощадливо використовувати електроенергію, аби забезпечити стабільності напруги.

«Продовжуємо поступово відновлювати електропостачання в Дар'ївській громаді. Через складну безпекову ситуацію роботи тривають довше, ніж планували. Але не зупиняємось. Наші енергетики роблять все можливе, щоб уже сьогодні-завтра заживити всіх», — написав Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині впродовж доби російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.