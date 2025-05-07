  • середа

    7 травня, 2025

  • 16.2°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 7 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.2° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині відновлюють електропостачання після авіаудару РФ, — Прокудін

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

На території Дар'ївської громади на Херсонщині відновлюють електропостачання після масових російських атак. Енергетики заживили сім тисяч абонентів.

Про це у повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Він закликав людей заощадливо використовувати електроенергію, аби забезпечити стабільності напруги.

«Продовжуємо поступово відновлювати електропостачання в Дар'ївській громаді. Через складну безпекову ситуацію роботи тривають довше, ніж планували. Але не зупиняємось. Наші енергетики роблять все можливе, щоб уже сьогодні-завтра заживити всіх», — написав Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині впродовж доби російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Через сильний вітер і дощ у п’яти областях України зникло світло
Реклама

Читайте також:

новини

Для будівництва автозаправки у зеленій зоні біля «Зорі» в Миколаєві знесуть 182 дуба

Аліна Квітко
новини

Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Катерина Середа
новини

Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Екскерівницю МСЕК Миколаївщини арештували за підозрою у сприянні ухиленню від мобілізації та недекларуванні майна

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення електроенергії

Через сильний вітер і дощ у п’яти областях України зникло світло
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Для будівництва автозаправки у зеленій зоні біля «Зорі» в Миколаєві знесуть 182 дуба

3 години тому

В Одеській області до відкриття готують 48 пляжів: це вдвічі більше, ніж торік

Головне сьогодні