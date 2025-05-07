На Херсонщині відновлюють електропостачання після авіаудару РФ, — Прокудін
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- Світлана Іванченко
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18:11, 07 травня, 2025
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На території Дар'ївської громади на Херсонщині відновлюють електропостачання після масових російських атак. Енергетики заживили сім тисяч абонентів.
Про це у повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Він закликав людей заощадливо використовувати електроенергію, аби забезпечити стабільності напруги.
«Продовжуємо поступово відновлювати електропостачання в Дар'ївській громаді. Через складну безпекову ситуацію роботи тривають довше, ніж планували. Але не зупиняємось. Наші енергетики роблять все можливе, щоб уже сьогодні-завтра заживити всіх», — написав Олександр Прокудін.
Раніше повідомлялось, що на Херсонщині впродовж доби російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
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