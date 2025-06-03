  • вівторок

    3 червня, 2025

  • 28.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконне зберігання зброї

Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: НацполіціяДвох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі поліцейські вилучили в мешканців Воскресенської та Шевченківської громад зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Під час обшуків у 37-річного чоловіка з Воскресенської громади виявили автомат, п’ять магазинів, ручну гранату та 364 набої до стрілецької зброї. У 41-річного жителя Шевченківської громади вилучили реактивний протитанковий гранатомет (РПГ) та десятки набоїв.

Обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: НацполіціяДвох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція
Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: НацполіціяДвох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, поліцейські закликають жителів Миколаївщини здати незареєстровану зброю для протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, а також попередження злочинів із їх використанням.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві затримали двох чоловіків за підозрою у продажі наркотиків
У Миколаєві поліція підозрює п’яного водія у викрадені автівки
ДТП та пограбування у Первомайську: водійку притягнули до адмінвідповідальності, її знайомого — затримали
Реклама

Читайте також:

новини

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Катерина Середа
новини

«Є окремі якісні проєкти, але це не система», — омбудсман про рівень безбар’єрності у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

ДТП та пограбування у Первомайську: водійку притягнули до адмінвідповідальності, її знайомого — затримали
У Миколаєві поліція підозрює п’яного водія у викрадені автівки
У Миколаєві затримали двох чоловіків за підозрою у продажі наркотиків

Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

В облраді вирішували, чи нагороджувати Табунщика за захист Миколаївщини: «Розбирав завали, рятував людей»

2 години тому

Через лайку в розмовах фігурантів, ВАКС відмовився транслювати на YouTube засідання у справі Князєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні