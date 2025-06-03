На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконне зберігання зброї

Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі поліцейські вилучили в мешканців Воскресенської та Шевченківської громад зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Під час обшуків у 37-річного чоловіка з Воскресенської громади виявили автомат, п’ять магазинів, ручну гранату та 364 набої до стрілецької зброї. У 41-річного жителя Шевченківської громади вилучили реактивний протитанковий гранатомет (РПГ) та десятки набоїв.

Обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція Двох чоловіків з Миколаївщини затримали за незаконне зберігання зброї. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, поліцейські закликають жителів Миколаївщини здати незареєстровану зброю для протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, а також попередження злочинів із їх використанням.