На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконне зберігання зброї
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- Даріна Мельничук
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12:05, 03 червня, 2025
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У Миколаївському районі поліцейські вилучили в мешканців Воскресенської та Шевченківської громад зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Під час обшуків у 37-річного чоловіка з Воскресенської громади виявили автомат, п’ять магазинів, ручну гранату та 364 набої до стрілецької зброї. У 41-річного жителя Шевченківської громади вилучили реактивний протитанковий гранатомет (РПГ) та десятки набоїв.
Обох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Суд обрав запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, поліцейські закликають жителів Миколаївщини здати незареєстровану зброю для протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів, вибухівки, а також попередження злочинів із їх використанням.
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