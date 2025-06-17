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Чотири людини поранені через обстріли Херсонщини: пошкоджені будинки й сільгосптехніка

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали житлові квартали та інфраструктуру Херсонщини. Поранення дістали четверо людей.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атаки пошкодили багатоповерховий будинок, 22 приватних оселі, сільськогосподарську техніку, автомобілі та господарську споруду. Під ударами опинилися 29 населених пунктів Херсонщини.

Також вночі 17 червня російські війська атакували і Одесу ударними дронами. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. Станом на ранок відомо про 13 постраждалих.

Крім цього, в ніч на 17 червня Київ зазнав масштабної ракетної атаки з боку Росії. Внаслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерховому житловому будинку, обвалився один із під’їздів.

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