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Через війну повітря у Херсоні забруднене в шість разів більше норми, — гідрометцентр

Забруднене повітря після обстрілу у Києві. Фото: Instagram/libkosЗабруднене повітря після обстрілу у Києві. Фото: Instagram/libkos

У червні спеціалісти Херсонського обласного центру з гідрометеорології зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі.

Про це йдеться в дописі Херсонського обласного центру з гідрометеорології.

Найбільше перевищень стосувалося діоксиду азоту — його вміст сягав 3,91–6,46 разу більше норми. Також зафіксували підвищений рівень оксиду азоту — у 1,22–2,54 разу.

Хоча діоксиду азоту стало трохи менше порівняно з травнем, рівень фенолу не змінився. Усього в червні зафіксували 28 випадків перевищення по діоксиду азоту та 2 — по фенолу.

За даними гідрометеорологів, забруднення повітря напряму пов’язане з бойовими діями в регіоні.

Характеристика забруднення повітря у Херсоні. Інфографіка ГідрометцентруХарактеристика забруднення повітря у Херсоні. Інфографіка Гідрометцентру

Нагадаємо, що у Києві 4 липня було зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Це стало наслідком масштабних пожеж, спричинених російським ракетним обстрілом. Людям радили не виходити на вулицю.

Слід також зазначити, що від початку повномасштабної війни обсяг шкоди завданої атмосферному повітрю на Миколаївщині склав 457 мільярдів гривень.

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