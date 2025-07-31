Вранці російський дрон поранив двох жінок у Херсоні

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Росіяни вранці 31 липня атакували дронами Корабельний район Херсона. Поранення отримали дві жінки — 57 та 35 років. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Загалом за добу армія РФ обстріляла 33 населені пункти Херсонської області. Поранено чотирьох людей, зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівка, дев’ять приватних будинків, пункт незламності, гараж і кілька автомобілів.

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки після російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, також росіяни вранці 31 липня обстрілювали і Очаків Миколаївської області із реактивної системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюються.

Крім того, вночі 31 липня російські війська обстріляли Київ ракетами й дронами. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед них — 6-річний хлопчик. Ще 52 людини поранені, майже 30 — у лікарнях. Серед постраждалих дев’ятеро дітей.