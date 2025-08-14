Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія вивезла з окупованих територій України 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю

Архівне фото «МикВісті»З окупованих територій України росіяни вивезли 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю. Архівне фото «МикВісті»

З тимчасово окупованих українських територій росіяни вивезли близько 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю.

Про це повідомили в Центрі Національного спротиву.

«Окупанти продовжують грабувати українські землі. З тимчасово окупованих районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей на територію Росії вже вивезено близько 2,5 мільйона тонн пшениці нового врожаю», — йдеться у повідомленні.

У Центрі наголосили, що навіть російська пропаганда визнає факт вивезення цього зерна. Такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, адже Росія перетворює продовольство окупованих регіонів на військовий трофей і засіб тиску.

«Насправді йдеться про масштабне мародерство, контроль над агропідприємствами та блокування доступу фермерів до власної продукції», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у деокупованих районах Херсонщини понад 55 тисяч гектарів посіви врожаю знищені або серйозно пошкоджені. Загальна сума збитків перевищує один мільярд гривень. Причини — затяжна посуха, весняні морози, дефіцит вологи та відсутність зрошення після підриву Каховської ГЕС.

