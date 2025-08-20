З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін

З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих. Фото: Херсонська ОВА

З початку 2025 року з території Херсонщини евакуювали 784 тіла загиблих мирних жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час наради щодо організації евакуації тіл.

За його словами, 32 тіла вивезли волонтери, 124 — працівники поліції, 27 — бригади екстреної допомоги, ще 111 — районні військові адміністрації. Після проведення необхідних досліджень та оформлення документів тіла передали для поховання.

Загалом на нараді обговорили механізм взаємодії між структурами та подальші кроки, які дозволять забезпечити чіткий порядок дій під час евакуації загиблих з дотриманням санітарних і гуманітарних норм.

Серед проблемних питань очільник області відзначив потребу у додатковому обладнанні для обласного бюро СМЕ, нестачу спеціального транспорту для перевезення тіл, а також складні умови роботи у прибережних районах, що перебувають під постійними обстрілами.

—Попри всі труднощі, завдання незмінне — забезпечити гідне ставлення до пам’яті загиблих і підтримку їхніх рідних. Робота триває, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб ухвалені рішення були реалізовані. — наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у Херсоні з мікрорайону Корабел вже евакуювали понад 90% мешканців