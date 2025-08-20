Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін

Фото: Херсонська ОВАЗ початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих. Фото: Херсонська ОВА

З початку 2025 року з території Херсонщини евакуювали 784 тіла загиблих мирних жителів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час наради щодо організації евакуації тіл.

За його словами, 32 тіла вивезли волонтери, 124 — працівники поліції, 27 — бригади екстреної допомоги, ще 111 — районні військові адміністрації. Після проведення необхідних досліджень та оформлення документів тіла передали для поховання.

Загалом на нараді обговорили механізм взаємодії між структурами та подальші кроки, які дозволять забезпечити чіткий порядок дій під час евакуації загиблих з дотриманням санітарних і гуманітарних норм.

Серед проблемних питань очільник області відзначив потребу у додатковому обладнанні для обласного бюро СМЕ, нестачу спеціального транспорту для перевезення тіл, а також складні умови роботи у прибережних районах, що перебувають під постійними обстрілами.

—Попри всі труднощі, завдання незмінне — забезпечити гідне ставлення до пам’яті загиблих і підтримку їхніх рідних. Робота триває, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб ухвалені рішення були реалізовані. — наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у Херсоні з мікрорайону Корабел вже евакуювали понад 90% мешканців

Останні новини про: Війна в Україні

Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси
«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів
У Миколаєві командир, якого підозрють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
Реклама

Читайте також:

новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві командир, якого підозрють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів
Міністрка закордонних справ Австрії приїхала до Одеси

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Меру Баштанки повідомили про підозру у розтраті грошей під час закупівлі одягу для військових

2 години тому

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay