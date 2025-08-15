Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Херсоні з мікрорайону Корабел вже евакуювали понад 90% мешканців

У мікрорайоні Корабел в прифронтовому Херсоні, який місцеві називають Островом, триває масштабна евакуація місцевих жителівУ мікрорайоні Корабел в прифронтовому Херсоні, триває масштабна евакуація місцевих жителів. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У мікрорайоні Корабел у Херсоні триває евакуація жителів через підрив мосту росіянами. Вже вдалося вивезти понад 90% мешканців.

Про це повідомив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, пише «МОСТ».

«Міст ще проїзний та евакуація триває, але вже не такими темпами як у перші дні. Вже вивезено понад 90% населення, яке там проживало – це більше 1600 людей», — сказав Олександр Толоконніков.

За його словами, наразі на території Острова все ще залишаються близько 200 людей.

«Ми сподіваємось, що ці люди встигнуть виїхати до того, як росіяни знову почнуть обстріли мосту, який веде до мікрорайону. Після цього він може стати повністю непроїзним, і евакуація буде складнішою, але все одно можливою», — підкреслив посадовець. 

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.

