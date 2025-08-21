КП «Парки» продовжують встановлювати таблички у скверах, де засихають кущі та газони

Табличка у сквері «Вітовський». Фото: КП "Миколаївські парки"

Попри рекордну спеку та масову загибель зелених насаджень у Миколаєві, комунальне підприємство «Миколаївські парки» продовжує встановлювати інформаційні таблички у скверах. Цього разу їх розмістили у сквері «Вітовський» та сквері імені Даниїла Самойловича.

У соцмережах КП відзвітувалось про оновлення табличок у дев’яти зелених зонах міста.

Нещодавно, «Миколаївські парки» повідомили також про встановлення табличок у сквері «Ради Європи», «Данської Солідарності» та «Манганарівський».

Таблички у скверах Миколаївщини. Фото: КП "Миколаївські парки" Таблички у скверах Миколаївщини. Фото: КП "Миколаївські парки" Таблички у скверах Миколаївщини. Фото: КП "Миколаївські парки"

І це не кінець, — заявляють у підприємстві. Вони планують продовжувати роботи із заміни табличок «на всіх об’єктах благоустрою».

Табличка в сквері імені Даниїла Самойловича. Фото: КП "Миколаївські парки"

На цих інформаційних табличках вказують назву скверу, його площу та балансоутримувача. Крім того, на них розміщено QR-код, за яким мешканці можуть перейти на сайт Миколаївської міської ради та дізнатися більше про діяльність КП «Миколаївські парки».

Відповідно до даних державного порталу Spending, у липні на встановлення цих інформаційних табличок витратили близько 108 тисяч 585 гривень. Виконавцем робіт стало вінницьке приватне підприємство «РЕКЛАМАКС».

Всього на облаштування інформаційних табличок у липні КП "Парки" виділили близько 108 тисяч 585 гривні. Фото: скриншот з сайту Spending

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

У групі Contact Center при Миколаївській міськраді місцева жителька Інна Тимченко звернула увагу на критичний стан дерев у сквері Адміралтейському. За її словами, молоді саджанці там повністю засохли без поливу.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.