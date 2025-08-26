Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    26 серпня, 2025

  26 серпня , 2025 вівторок

  Миколаїв

20 тонн неякісного масла для Нацгвардії: екскерівниці підприємства повідомили про підозру

20 тонн неякісного масла для Нацгвардії: екскерівниці підприємства повідомили про підозру. Фото:20 тонн неякісного масла для Нацгвардії: екскерівниці підприємства повідомили про підозру. Фото:Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Колишній директорці одного з приватних підприємств повідомили про підозру у масштабному шахрайстві з постачанням неякісних продуктів для військовослужбовців Національної гвардії України в Одесі.

Про це повідомили в Одеській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, вона організувала постачання до військових частин понад 20 тонн солодковершкового масла неналежної якості. Для прикриття незаконної діяльності жінка нібито використовувала підроблені документи та вводила в оману посадових осіб. Наразі збитки державі оцінюють на суму понад 7,1 мільйона гривень.

Підозрювану затримано. Прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у межах кримінального провадження проведено 15 обшуків у Полтавській, Київській та Черкаській областях — за місцем проживання підозрюваної, у військовій частині Нацгвардії та за адресами інших осіб, причетних до укладення і виконання договорів. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію, яка може бути доказом у справі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання.

