Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло. Фото: inst @gimanov

У ніч на 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку на місто Одеса та обласні населені пункти, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Про це повідомили у пресслужбах ГУ Нацполіції в Одеській області та Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілів у місті частково зруйновано спортивно-концертний комплекс, пошкоджено дві багатоповерхівки. В одній із них спалахнув верхній поверх. Ще у одному будинку рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на четвертому поверсі.

У прилеглих населених пунктах Одеського району та одному селі пошкоджено п’ятиповерхівку, складські приміщення з зерном та сім автомобілів.

Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Від атаки постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізували, а 36-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.