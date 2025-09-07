Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло
- Ірина Олехнович
11:57, 07 вересня, 2025
У ніч на 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку на місто Одеса та обласні населені пункти, застосувавши ударні безпілотники та ракети.
Про це повідомили у пресслужбах ГУ Нацполіції в Одеській області та Одеської обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілів у місті частково зруйновано спортивно-концертний комплекс, пошкоджено дві багатоповерхівки. В одній із них спалахнув верхній поверх. Ще у одному будинку рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на четвертому поверсі.
У прилеглих населених пунктах Одеського району та одному селі пошкоджено п’ятиповерхівку, складські приміщення з зерном та сім автомобілів.
Від атаки постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізували, а 36-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.
