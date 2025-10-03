На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла. Фото: ukrinform.ua, ілюстративне

У пʼятницю, 3 жовтня, російські війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок ударів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

П’ять населених пунктів залишилися без електропостачання, повідомив керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

«У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що за даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом доби під вогонь потрапили 35 населених пунктів Херсонщини. Поранення дістали п’ятеро людей.