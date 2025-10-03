  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла

На Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла. Фото: ukrinform.ua, ілюстративнеНа Херсонщині через обстріли п’ять сіл залишилися без світла. Фото: ukrinform.ua, ілюстративне

У пʼятницю, 3 жовтня, російські війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Унаслідок ударів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

П’ять населених пунктів залишилися без електропостачання, повідомив керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

«У результаті ворожих обстрілів було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що за даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом доби під вогонь потрапили 35 населених пунктів Херсонщини. Поранення дістали п’ятеро людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: п’ятеро поранених, пошкоджені житлові будинки
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
Реклама

Читайте також:

новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У вересні з Херсонщини евакуювали понад 200 людей: серед них 17 дітей
У Миколаєві викрили підозрюваних, які «зливали» Росії секретні дані оборонного заводу
Обстріли Херсонщини: п’ятеро поранених, пошкоджені житлові будинки

Вночі на Миколаївщині збили два «Шахеди», уламки спричинили пожежу

У Польщі відкрили найбільший центр для підготовки українських військових за стандартами НАТО