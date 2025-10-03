Обстріли Херсонщини: п’ятеро поранених, пошкоджені житлові будинки
Марія Хаміцевич
9:00, 03 жовтня, 2025
Упродовж доби російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали п’ятеро людей.
Про це вранці 3 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під ударами були житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені два багатоповерхові й 11 приватних будинків.
Крім цього, вночі сили протиповітряної оборони над областю збили два дрони «Shahed-131/136».
Нагадаємо, що над Миколаївщиною цієї ночі також збили два безпілотники. Внаслідок падіння уламків у одному з районів області виникла пожежа.
