Російський снаряд влучив у будинки на Херсонщині: загинула жінка, поранені троє дітей

Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА

Війська Російської Федерації масовано обстріляли село Степанівка, що в Херсонській міській громаді. Внаслідок атаки загинула жінка, є поранені, серед них — діти.

Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Херсонська міська військова адміністрація.

Російські снаряди влучили у приватні будинки місцевих жителів. Один із них зруйнований повністю, інші — пошкоджені. У власному будинку загинула 69-річна жінка.

Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА

До лікарні з пораненнями середнього ступеня тяжкості доправили двох дівчат — 12 і 16 років, а також їхніх батьків — 37-річну жінку та 47-річного чоловіка.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу дитину — дівчинку віком 2 роки і 11 місяців. Медики діагностували в неї контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. На момент обстрілу дитина перебувала в будинку.

Нагадаємо, що вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків. В області через обстріл загинула людина.