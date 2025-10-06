  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 16°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 16° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російський снаряд влучив у будинки на Херсонщині: загинула жінка, поранені троє дітей

Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВАНаслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА

Війська Російської Федерації масовано обстріляли село Степанівка, що в Херсонській міській громаді. Внаслідок атаки загинула жінка, є поранені, серед них — діти.

Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Херсонська міська військова адміністрація.

Російські снаряди влучили у приватні будинки місцевих жителів. Один із них зруйнований повністю, інші — пошкоджені. У власному будинку загинула 69-річна жінка.

Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВАНаслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА
Наслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВАНаслідки російських обстрілів у Степанівці, 6 жовтня 2025 року. Фото: Херсонська ОВА

До лікарні з пораненнями середнього ступеня тяжкості доправили двох дівчат — 12 і 16 років, а також їхніх батьків — 37-річну жінку та 47-річного чоловіка.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу дитину — дівчинку віком 2 роки і 11 місяців. Медики діагностували в неї контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. На момент обстрілу дитина перебувала в будинку.

Нагадаємо, що вранці 6 жовтня російська армія тричі обстріляла Дніпровський район Херсона. Під ударами опинилися місцеві жителі — поранення отримали троє чоловіків. В області через обстріл загинула людина.

Останні новини про: Війна в Україні

Російська зброя досі має тисячі деталей із Заходу, — Зеленський
Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії
Зеленський: Україна виробляє вже 40 САУ «Богдана» на місяць
Реклама

Читайте також:

новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: Україна виробляє вже 40 САУ «Богдана» на місяць
Бійці СБС вдарили по нафтовому терміналу окупантів у Феодосії
Російська зброя досі має тисячі деталей із Заходу, — Зеленський

На Миколаївщині створять індустріальний парк для 60 заводів — шість компаній уже зацікавлені

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії у Миколаєві оголосили тендер на ₴9 млн

1 година тому

На Миколаївщині планують вивезти понад 70 тонн небезпечної хімії: шукають підрядника

Альона Коханчук

Головне сьогодні