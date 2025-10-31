Росія атакувала енергетичні обʼєкти Одещини

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Фото: ukrinform.ua, для ілюстрації

Уночі 31 жовтня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано влучання в один із промислових об’єктів регіону.

Нагадаємо, що під час обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі України 30 жовтня було пошкоджено підстанції, які мають критичне значення для ядерної безпеки.

За даними МАГАТЕ, Південноукраїнська атомна електростанція втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Аналогічна ситуація зафіксована і на Хмельницькій АЕС.