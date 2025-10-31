МАГАТЕ: після російських ударів Південноукраїнська АЕС втратила одну лінію живлення

Південноукраїнська АЕС. Фото: Mathias Bölinger, DW

Під час обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі України 30 жовтня пошкоджено підстанції, які мають критичне значення для ядерної безпеки.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, Південноукраїнська атомна електростанція втратила доступ до однієї з своїх зовнішніх ліній електропередач. Аналогічна ситуація зафіксована і на Хмельницькій АЕС.

МАГАТЕ зазначає, що на Рівненській станції оператор енергосистеми попросив зменшити потужність двох із чотирьох енергоблоків. Тим часом команда агентства, яка працює на Хмельницькій АЕС, була змушена кілька годин перебувати в укритті через обстріли.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що загроза для ядерної безпеки в Україні залишається «дуже реальною і постійною». Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів і дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності.

Нагадаємо, що по всій Україні, зокрема й в Миколаївській області були запроваджені графіки погодинних відключень, через обстріл енергетики 30 жовтня.