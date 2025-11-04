Румунія два рази піднімала в повітря винищувачі через атаки Росії по Одеській області

Румунські винищувачі. Фото: depositphotos

У ніч на 4 листопада Міністерство оборони Румунії підняло в повітря чотири винищувачі через російські атаки на українські порти поблизу Дунаю.

Як повідомляє «Європейська правда», авіацію Румунія піднімала в повітря через тривогу двічі. Перший раз, після сигналів, зафіксованих системами спостереження о 00:17, з авіабази Фетешть злетіли два літаки F-16. Другий зліт відбувся о 02:45 — на цей раз задіяли два німецькі Eurofighter Typhoon, дислоковані на авіабазі «Михаїл Когелнічану».

У Міноборони Румунії зазначили, що екіпажі мали дозвіл на ураження повітряних цілей у разі їхнього входження до їхнього повітряного простору.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Командування місії мало дозвіл на ураження повітряних цілей, якщо вони входили в національний повітряний простір і загрожували безпеці румунських громадян. Жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії не було виявлено, і жодних залишків літальних апаратів на території країни не було виявлено, — заявили у відомстві.

Водночас жодних несанкціонованих вторгнень або уламків літальних апаратів на території Румунії наразі не виявили.

Міністерство національної оборони засудило атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, назвавши їх «грубим порушенням міжнародного права та загрозою регіональній безпеці».

Нагадаємо, вночі 4 листопада російські війська двічі атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.