Дрони атакували енергетику та порти Одещини: ДТЕК повідомляє про значні пошкодження

Дрони атакували енергетику та порти Одещини 4 листопада. Фото: Одеська ОВА

Вночі 4 листопада російські війська двічі атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих дронів, однак частина з них влучила в цивільні об’єкти.

«Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання», — зазначив очільник області.

Дрони атакували енергетику та порти Одещини 4 листопада. Фото: Одеська ОВА

У компанії ДТЕК підтвердили, що під час нічної атаки російські дрони влучили в енергетичний об’єкт підприємства на Одещині. Пошкодження — значні, і відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових та рятувальників.

У ДСНС повідомили, що через удари РФ спалахнули пожежі на території енергетичних і портових об’єктів. На щастя, жертв немає.

Дрони атакували енергетику та порти Одещини 4 листопада. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 31 жовтня російські війська також атакували об’єкти енергетики в Одеській області.

Крім того, під час обстрілів Росії по енергетичній інфраструктурі України 30 жовтня було пошкоджено підстанції, які мають критичне значення для ядерної безпеки.

За даними МАГАТЕ, Південноукраїнська атомна електростанція втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Аналогічна ситуація зафіксована і на Хмельницькій АЕС.