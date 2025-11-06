Минулої доби росіяни пʼять разів били FPV-дронами по Миколаївщині

Минулої доби росіяни пʼять разів били FPV-дронами по Очаківській громаді Миколаївщини. Фото: mod.gov.ua, ілюстративне

Минулої доби, 5 листопада, російська армія продовжувала обстріли Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі та під ранок 5 листопада на Миколаївщині під удар потрапила промислова інфраструктура, але люди не постраждали. Крім того, по Миколаєву російські війська завдали авіаційного удару, застосувавши керовані авіаційні бомби.