Минулої доби росіяни пʼять разів били FPV-дронами по Миколаївщині
- Марія Хаміцевич
7:43, 06 листопада, 2025
Минулої доби, 5 листопада, російська армія продовжувала обстріли Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі та під ранок 5 листопада на Миколаївщині під удар потрапила промислова інфраструктура, але люди не постраждали. Крім того, по Миколаєву російські війська завдали авіаційного удару, застосувавши керовані авіаційні бомби.
