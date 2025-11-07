  • пʼятниця

На Миколаївщині чоловіка засудили до 5 років тюрми за зґвалтування колишньої співмешканки

На Миколаївщині чоловіка засудили до 5 років ув’язнення за зґвалтування колишньої співмешканки. Ілюстративне фото: Getty imagesНа Миколаївщині чоловіка засудили до 5 років ув’язнення за зґвалтування колишньої співмешканки. Ілюстративне фото: Getty images

У Баштанському районі на Миколаївщині суд визнав 20-річного місцевого жителя винним у зґвалтуванні колишньої співмешканки.

Як повідомили в окружній прокуратурі, слідством встановило, що наприкінці травня 2025 року у Снігурівці чоловік прийшов до будинку жінки, з якою раніше проживав, застосував фізичне насильство і зґвалтував її.

Суд призначив йому п'ять років тюрми, але вирок наразі не набрав законної сили. У прокуратурі пояснили, що згідно зі статтею 532 Кримінального процесуального кодексу України, рішення суду першої інстанції набуває чинності після завершення строку на подання апеляційної скарги або після ухвалення рішення апеляційним судом, якщо вирок не буде скасовано.

Нагадаємо, що раніше суд Корабельного району Миколаєва взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у систематичних розпусних діях щодо власної 12-річної падчерки протягом 4 років.

