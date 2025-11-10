Росіяни обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: загинув чоловік, семеро людей поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія протягом доби обстріляла 28 населених пунктів Херсонської області з різних видів озброєння. Загинула людина, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, адміністративні будівлі та інфраструктура. Пошкоджено вежу стільникового зв’язку, три багатоповерхівки, сім приватних будинків і кілька автомобілів.

Крім того, у селі Станіслав російський дрон скинув вибухівку на одну з вулиць. Загинув 26-річний місцевий житель.

Як повідомила обласна прокуратура, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Нагадаємо, також минулої доби російська армія 11 разів атакувала FPV-дронами і Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено будівлю магазину.